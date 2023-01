Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii care au depus la etapele anterioare cereri de reexaminare a pensiei si au primit refuz din motiv ca cuantumul pensiei reexaminate era mai mic decat pensia calculata, pot sa depuna o cerere repetata pentru reexaminarea pensiei pentru limita de varsta incepand cu 1

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Primarul Dominic Fritz a fost chemat, azi, la politie pentru a da explicatii intr-un dosar privind concursul pentru functia de director adjunct al SC Piete. El spune ca nu are probleme sa fie verificat, dar e uimit ca, in timp ce retele corupte sunt lasate in pace, cei care vor sa se implice sunt hartuiti…

- Incident pe Aeroportul Internațional Chișinau. Printre calatorii sosiți in Moldova cu ruta „Istanbul-Chișinau” a fost legitimat un cetațean al Azerbaidjanului de 27 de ani. In cadrul controlului de frontiera, persoana a comunicat ca intenționeaza sa plece in Ucraina.

- Cat costa sa iți faci un implant dentar in 2022. Prețurile au crescut mai peste tot, inclusiv in cazul serviciilor medicale. Astfel, un implant dentar ajunge sa fie destul de costisitor, iar nu puțini sunt cei care nu iși permit sa il faca, deși poate au reala nevoie de acest lucru. La cele mai multe…

- Nici ultima zi de lucru a saptamanii nu-i fereste pe unii dintre consumatorii din Timisoara si judetul Timis de intreruperi in alimentarea cu apa. Colterm S.A.-in insolventa a anunutat ca: „In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare…

- Europarlamentarul liberal susține ca, dupa o asteptare indelungata privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, un refuz sau o amanare cu privire la acest subiect in cursul acestui an ar putea crea ”curente periculoase anti-UE” in societatea romaneasca.