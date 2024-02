Stiri pe aceeasi tema

- In urma gelei de vineri de la Mireasa, Andrada și Antonia au avut un schimb de replici. Andrada a numit-o „falsa” pe Antonia, dupa ce aceasta a facut o gluma, spunand ca se simte atras de Liviu, asta dupa ce Andrada a avut discuții cu Albert.

- Delia este noua concurenta din casa Mireasa și a venit increzatoare ca iși va gasi sufletul pereche in emisiune. Concurenta și-a prezentat povestea impresionanta de viața, atat parțile foarte bune, cat și cele mai puțin placute. Iata care a fost motivul neașteptat al desparțirii de fostul ei iubit și…

- Antonia, una dintre concurentele din casa Mireasa, a facut dezvaluiri despre trecut. Tanara in varsta de 27 de ani a spus ca a avut doua relații. Primul ei partener a murit, iar cel de-al doilea a fost violent cu ea.

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, radiaza de fericire de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu tanara mamica!

- Andreea Gradinaru, fosta concurenta a sezonului 3 Mireasa, și-a surprins comunicate de urmaritori cu ultimele postari din mediul online, atat de pe Instagram, cat și de pe TikTok. In ce ipostaze s-a fotografiat fosta concurenta a show-ului matrimonial și ce au observat ochii ageri in locuința acesteia.

- In ediția din data de 4 decembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, Luiza și Alex au avut parte de o discuție foarte serioasa. Concurenta a precizat ca nu vrea sa ii dea speranțe false tanarului și și-a dorit sa ii spuna acest lucru in fața, in timp ce acesta s-a simțit respins de tanara. Iata ce…

- Dupa ce și-au inscenat desparțirea, Blaze și Izabela par ca sunt mai fericiți ca niciodata. Fostul concurent nu se dezlipește de fiica lui, Jessica Ilinca, dupa ce, in trecut, a fost acuzat ca și-a abandonat copilul.

- Madi și Sergiu au citit mesajele fanilor lor, iar concurentul a fost șocat cand a aflat un lucru delicat despre partenera sa. Aceasta a povestit in timpul emisiunii o intamplare cu fostul iubit, pe care ar fi vrut sa o țina ascunsa de toata lumea.