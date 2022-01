Trupa timișoreana Implant pentru Refuz se afla in preferințele melomanilor din țara noastra, melodia „Printre umbre“, realizata alaturi de Dan Byron fiind declarata piesa anului 2021 in cadrul clasamentului muzical Romtop, realizat de Radio Trib. Pe urmatoarele locuri ale acestui top care cuprinde cele mai bune melodii ale anului trecut se numara Firma, Grimus, Oigan, […] Articolul Timișoreni in top: Implant pentru Refuz are „piesa anului 2021” in clasamentul RomTop a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .