- Timisoara a fost gazda unei ample actiuni menite sa puna fata in fata parteneri din mai multe tari, intr-o actiune inedita pentru sistemul cameral romanesc. Centrul Regional de Afaceri a gazduit un Forum International de Afaceri, o actiune aparuta in urma deplasarilor efectate de reprezentantii Camerei…

- Traditia e pastrata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si vinerea viitoare are loc o noua edisie, cea cu numarul 26, al Topului Judetean al Firmelor. Pe 25 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, cele mai de succes firme din anul 2018 vor fi premiate cu trofee si diplome. Organizat…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, cea de-a V-a ediție a expozitiei nationale “EXPOMOBILA TIMIȘOARA”. EXPOMOBILA TIMIȘOARA reunește 30 de expozanti, producatori…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, la Centrul Regional de Afaceri, in data de 25 octombrie 2019, cea de-a 26-a ediție a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, eveniment devenit unul de referința in vestul țarii, cartea de vizita a succesului și performanței…