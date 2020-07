Stiri pe aceeasi tema

- Comtim și Elit au donat astazi, 23 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Serviciului Public, catre personalul medical de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”din Timișoara, 400 de porții de specialitați gatite din carne de porc. Inființata in 2002 de Organizația…

- Peste 100 de locuinte si gospodarii din judetul Ialomita au fost afectate de ploile abundente cazute in noaptea de luni spre marti, apa patrunzand si in sapte institutii publice, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita noteaza Agerpres. "In contextul…

- De astazi, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara are un nou director medical, in persoana medicului Diana Manolescu. Dr. Diana Luminița Manolescu este medic specialist radiolog, asistent universitar la UMF „Victor Babeș” din Timișoara și lucreaza in laboratorul…

- Mai multe zone din municipiul Pitesti au fost inundate, luni, in urma precipitatiilor abundente, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru evacuarea apei din locuinte si curti pe strazile Calea Dragasani, Campulungeni,…

- ADVERTORIAL. 300 de combinezoane, 230 de perechi de ochelari de protecție, 1500 de maști medicale, 1.000 de cutii cu manuși și 50 de Kit-uri SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR cu ajutorul carora pot fi realizate 1.200 de teste pentru diagnosticarea COVID-19, au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Prof. Dr.Cristian Oancea, director medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara, a afirmat ca distanțarea fizica nu a fost respectata de Sarbatorile pascale, mai mulți pacienți au fost internați in spital. Prof. Dr.Cristian Oancea a facut un apel la respectarea…

- Retailerul electro-IT Altex Romania anunta ca a donat echipamente de protectie si aparatura de terapie intensiva, in valoare de 162.000 de euro, catre spitale din Suceava, Timisoara si Brasov. Potrivit unui comunicat al companiei, aparatura medicala si echipamentele de protectie vor ajunge…