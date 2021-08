Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala de la Spitalul din municipiul Lugoj, județul Timiș, a fost ranita vineri dupa ce in timpul unei intervenții chirurgicale a fost lovita de o lampa care s-a dezlipit de pe perete din sala de operatie. Șeful ITM Timiș a anunțat ca va demara o ancheta pentru a stabili cauzele incidentului,…

- Seful Inspectoratului teritorial de Munca (ITM) Timis, Pavel Kasai, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca institutia va efectua o ancheta dupa ce a fost sesizata despre faptul ca o asistenta de la Spitalul din municipiul Lugoj a fost lovita de o lampa care s-a dezlipit de pe perete, in sala de…

- Compania Facebook a inchis o linie de asistenta infiintata pe WhatsApp de catre talibani pentru a raspunde eventualelor plangeri ale afganilor, potrivit Financial Times. “Suntem obligati sa ne pliem legilor americane privind sanctiunile. Aceasta include interzicerea conturilor care se prezinta drept…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. „Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.) suplimentarea la 50.000…

- Republica Moldova a finalizat ancheta privind rapirea fostului judecator ucrainean de pe teritoriul țarii noastre și dus intr-o direcție necunoscuta, inca in luna aprilie a anului curent. „Eu pot sa va spun ca instituțiile statului au fost implicate. Noi am identificat oamenii care au fost implicați…

- Ministrul de Interne Lucian Bode vine cu o prima reacție referitoare la cazurile de corupție care au ieșit la suprafața in ultima vreme. Șeful MAI spune ca este neplacut surprins ca trebuie sa ofere explicatii „despre astfel de uscaturi”. Bode a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- O romanca din Spania a fost decorata de Regele Felipe, alaturi de alte 23 de persoane, cu Ordinul "Meritul Civil" pentru modul exemplar in care și-a desfașurat profesia in perioada pandemiei.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni, la evenimentul de incepere a lucrarilor pentru Programul Național de Suport destinat copiilor in contextul pandemiei COVID-19 – ”Din grija pentru copii”, ca in Romania asistența sociala se face cu persoane care nu au pregatirea necesara. Mai exact, doar…