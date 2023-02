TikTok, Twitter, Facebook set to face EU crackdown on toxic content TikTok, Twitter, Facebook and Instagram have now confirmed they will face the strictest rules under the EU’s content-moderation law, the Digital Services Act (DSA), according to Politico. Online platforms have until Friday at midnight to reveal how many Europeans use their services under the DSA. Platforms and search engines with over 45 million EU users will have […] The post TikTok, Twitter, Facebook set to face EU crackdown on toxic content appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

