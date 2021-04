TikTok are peste 700 de milioane de utilizatori In goana dupa monetizare, TikTok va lansa noi formate de reclame. Acestea s-au aflat in centrul atentiei in cadrul unui eveniment la care au fost invitati advertiserii din Statele Unite. Dincolo de reclame, pentru a-si convinge partenerii ca au de ce sa cumpere reclama, TikTok a trebuit sa se laude cu numarul de utilizatori la care ajuns. Cum se stia deja, in Statele Unite exista peste 100 de milioane de utilizatori. Informatia noua, dar deloc surprinzatoare, este ca reteaua chineza are o baza mare de utilizatori tineri – 59% dintre acestia au sub 24 de ani. Si mai interesanta este cifra privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

