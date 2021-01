TikTok anunță schimbări radicale pentru a proteja minorii Celebra platforma TikTok, folosita in special de adolescenți, a anunțat schimbari radicale in privința utilizatorilor, pentru a preveni manipularea și abuzarea minorilor de catre adulți. Compania a anunțat ca utilizatorii sub 16 ani nu vor mai putea primi comentarii de la necunoscuți, iar clipurile lor nu vor mai putea fi folosite pentru „duete”. De asemenea, clipurile nu vor mai putea fi marcate ca disponibile pentru descarcare. Cu excepția cazului in care modifica activ setarile, tinerii cu varste intre 16 și 17 ani vor avea videoclipurile lor indisponibile pentru descarcare și numai prietenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

