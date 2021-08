A pacalit statul roman ani la rand, insa, cand si-a dat seama Fiscul, a vazut ca nu are avere in afara unei case mari, dar fara autorizatie. Cand sa fie executat si de aceasta, batranul rrom a murit. Gheorghe Stanescu facea afaceri frauduloase pe picior mare, la Harlau. Barbatul, membru al comunitatii de afaceristi rromi din oras, avea inregistrate in contabilitate sute de achizitii fictive, cu un prejudiciu adus statului de circa 6,5 milioane lei. Toate returnarile ilegale de TVA si tot secretul acestora se pare ca vor ramane „ferecate" in sicriul acestuia Un sexagenar semianalfabet a reusit…