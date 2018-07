Stiri pe aceeasi tema

- Tichetul sport pentru sanatate este propunerea lansata de Adrian Socaciu, președintele Institutului Sportiv Roman, pentru partidele politice din Romania, subliniind faptul ca fiecare dolar investit in activitatea fizica determina o economisire de 3,2 dolari in sistemul medical, conform Organizației…

- Presedintele Institutului Sportiv Roman (ISR), Adrian Socaciu, propune partidelor politice din Romania adoptarea tichetului sport pentru sanatate, subliniind faptul ca fiecare dolar investit in activitatea fizica determina o economisire de 3,2 dolari in sistemul medical, conform Organizatiei Mondiale…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in primul trimestru al acestui an cu 12,72%, forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in constructii, arata…

- Cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun, care se celebreaza pe 31 mai, la initiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Societatea Romana de Cardiologie si Societatea Romana de Pneumologie au organizat o masa rotunda, la Comisia pentru Sanatate din cadrul Camerei Deputatilor, cu tema „Tutunul distruge inimi!…

- Depresia, maladia care te condamna sa suferi in tacere, afecteaza tot mai mulți oameni. Femeile, persoanele singure sau cele varstnice sunt cele mai predispuse la aceasta afecțiune. In cazuri severe, se poate ajunge la sinucidere. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, in țarile…

- Mai bine de jumatate din romani sunt supraponderali sau obezi. Statisticile arata ca tara noastra ocupa locul trei in Europa in clasamentul supraponderalilor. Nici la capitolul obezitate infantila nu stam mai bine. Datele Organizației Mondiale a Sanatații ne claseaza tot ...

- Este vorba de o campanie internaționala derulata cu ocazia Zilei Mondiale a Igienei Mainilor, sub egida Organizației Mondiale a Sanatații. La sfarșitul acestei saptamani, mai exact pe data de 5 mai, va fi marcata in intreaga lume Ziua Mondiala a Igienei Mainilor, un eveniment inițiat de Organizația…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pana la finalul acestei saptamani sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din domeniul sanatatii, transmite News.ro . “Vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii,…