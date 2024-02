Stiri pe aceeasi tema

- Australianul Jordan Thompson, locul 40 in lume, a castigat, sambata, primul sau titlu in circuitul ATP, la varsta de 29 de ani, dupa ce s-a impus la turneul de la Los Cabos (Mexic), conform news.ro. El l-a invins pe norvegianul Casper Ruud (locul 12 ATP), scor 6-3, 7-6 (7/4).In semifinale,…

- Turneul ATP de la Los Cabos și-a aflat campionul din 2024, iar acesta este ocupantul locului 40 din ierarhia mondiala. Jordan Thompson a dus pana la capat munca și a ridicat trofeul dupa ce l-a invins in finala pe Casper Ruud, al patrulea favorit al competiției din Mexic.

- Turneul ATP de la Los Cabos (Mexic) a ramas fara campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat in semifinalele competiției. De asemenea, ziua de sambata a fost una nefasta și pentru principalul favorit, Alexander Zverev.

- Jucatorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 12 ATP, favorit nr. 4) si Jordan Thompson (Australia, 40 ATP, favorit nr. 8) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic) dotat cu premii totale de 915.245 de dolari, conform Agerpres. Sambata, in semifinale, ambii jucatori au produs surprize,…

- Bayer Leverkusen primește vizita lui Bayern Munchen in etapa # 21 din Bundesliga astazi, de la ora 19:30. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 3, Digi Sport 3 Bayer Leverkusen este singura echipa din Europa neinvinsa in acest sezon și este lider in Bundesliga,…

- La Campionatul National 2024, din Bucuresti, au evoluat, de pe litoral, sportivi de la CS Farul Constanta, CSS1 Constanta, CSM Constanta, Athos Fencing Constanta si Prima Spada Constanta. Campionatul National de scrima rezervat juniorilor si cadetilor, intrecere care s a desfasurat la Bucuresti, le…

- Unai Emery, 52 de ani, a revoluționat Aston Villa, transformand-o in 14 luni dintr-o echipa prabușita, ingrijorata de perspectiva retrogradarii, intr-o mare surpriza aflata in Top 4 și care are șanse la titlu in Premier League. Managerul basc sta zilnic 12 ore la centrul sportiv și le cere jucatorilor…

- Perechea formata din Monica Niculescu și iberica Cristina Bucșa a caștigat turneul „WTA 125” de la Angers (Franța), cele doua trecand in finala de echipa Anna Danilina / Alexandra Panova.