- Turneul ATP de la Los Cabos și-a aflat campionul din 2024, iar acesta este ocupantul locului 40 din ierarhia mondiala. Jordan Thompson a dus pana la capat munca și a ridicat trofeul dupa ce l-a invins in finala pe Casper Ruud, al patrulea favorit al competiției din Mexic.

- Turneul ATP de la Los Cabos (Mexic) a ramas fara campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat in semifinalele competiției. De asemenea, ziua de sambata a fost una nefasta și pentru principalul favorit, Alexander Zverev.

- Jucatorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 12 ATP, favorit nr. 4) si Jordan Thompson (Australia, 40 ATP, favorit nr. 8) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic) dotat cu premii totale de 915.245 de dolari, conform Agerpres. Sambata, in semifinale, ambii jucatori au produs surprize,…

- Dupa succesul de la Australian Open, tenismenul italian Jannik Sinner a „recidivat”. Jucatorul in varsta de 22 de ani a cucerit duminica turneul ATP 500 de la Rotterdam dupa ce l-a invins in finala pe australianul Alex De Minaur, cu 7-5, 6-4. Jannik Sinner este neinvins de la inceputul acestui an, in…

- Selectionata Qatarului a castigat pentru a doua oara consecutiv Cupa Asiei pe Natiuni la fotbal, dupa ce a invins formatia Iordaniei cu scorul de 3-1 (1-0), sambata, in finala gazduita de Lusail Stadium din Doha. Echipa antrenata de spaniolul Tintin Marquez s-a impus printr-un hat-trick reusit…

- CFR Cluj a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal. Ciprian Deac s-a declarat extrem de bucuros de victorie.

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner 4 ATP, favorit nr. 4 a castigat duminica trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce l a invins in finala, in cinci seturi, 3 6, 3 6, 6 4, 6 4, 6 3, pe rusul Daniil Medvedev 3 ATP, favorit nr. 3 , informeaza Agerpres.roItalianul,…

- Americanca Emma Navarro a castigat, sambata, primul titlu din cariera in circuitul WTA, dupa ce s-a impus la turneul de la Hobart (Australia).Navarro, in varsta de 22 de ani si locul 31 mondial, a invins-o in finala pe sportiva belgiana Elise Mertens (28 de ani, locul 29 WTA), scor 6-1, 4-6, 7-5.…