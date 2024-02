Stiri pe aceeasi tema

- Turneul ATP de la Los Cabos (Mexic) a ramas fara campionul en-titre, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat in semifinalele competiției. De asemenea, ziua de sambata a fost una nefasta și pentru principalul favorit, Alexander Zverev.

- Jucatorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 12 ATP, favorit nr. 4) si Jordan Thompson (Australia, 40 ATP, favorit nr. 8) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic) dotat cu premii totale de 915.245 de dolari, conform Agerpres. Sambata, in semifinale, ambii jucatori au produs surprize,…

- Rafael Nadal, care nu a participat la Australian Open din cauza unei accidentari, a anuntat miercuri ca a reluat antrenamentele, scrie ziarul Ouest-France. Nadal, in varsta de 37 de ani, care s-a inscris la turneul ATP 250 de la Doha, capitala Qatarului, a postat pe contul sau de Instagram o fotografie…

- Daca inca nu ai ales urmatoarea destinație de vacanța și cauți o țara in care sa stai liniștit, te simți protejat, afla care este cel mai sigur stat din lume. Norvegia și Elveția au fost depașite surprinzator de acesta, pentru care opteaza tot mai mulți turiști. Țara desemnata drept cea mai sigura destinatie…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-1, formatia Lugo, din liga a treia, in 16-imile Cupei Spaniei. Madrilenii s-au calificat in optimile competitiei, potrivit news.ro.Elevii lui Simeone au deschis scorul pe Estadio Anxo Carro inca din minutul 2, prin Correa. Surprinzator,…

- Sportivul spaniol Rafael Nadal, revenit pe terenul de tenis dupa aproape un an de pauza din cauza unei accidentari, a avut parte de o infrangere in sferturile de finala la Brisbane. In timpul meciului cu Jordan Thompson, Nadal a resimțit dureri musculare in zona in care a avut o accidentare cu un an…

- Comunicat de presa | PSD Alba: „Pleșa, Dumitrel și PNL… unde este tramvaiul promis?” Comunicat de presa | PSD Alba: „Pleșa, Dumitrel și PNL… unde este tramvaiul promis?” Nu este o surpriza pentru nimeni faptul ca Gabriel Pleșa a revenit in PNL in cautarea unui loc calduț. Surprinzator este ca PNL a…