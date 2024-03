Stiri pe aceeasi tema

- Turneul ATP de la Los Cabos și-a aflat campionul din 2024, iar acesta este ocupantul locului 40 din ierarhia mondiala. Jordan Thompson a dus pana la capat munca și a ridicat trofeul dupa ce l-a invins in finala pe Casper Ruud, al patrulea favorit al competiției din Mexic.

- Jucatorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 12 ATP, favorit nr. 4) si Jordan Thompson (Australia, 40 ATP, favorit nr. 8) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic) dotat cu premii totale de 915.245 de dolari, conform Agerpres. Sambata, in semifinale, ambii jucatori au produs surprize,…

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Delray Beach (Florida), dotat cu premii totale de 661.585 de dolari, dupa ce a dispus de chinezul Juncheng Shang, cu 4-6, 6-4, 6-2. Albot, campion la Delray Beach in 2019, a venit din calificari si…

- Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime (28 ATP, favorit nr. 7) a fost eliminat surprinzator joi, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Marsilia, dotat cu premii totale de 724.015 euro, dupa ce s-a inclinat in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata chinezului Zhizhen Zhang (50 ATP).Zhang…

- Tenismanul danez Holger Rune, principalul favorit al turneului ATP de la Montpellier (Franta), s-a calificat in semifinalele acestei competitii, dotata cu premii totale de 579.320 de dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi, 7-6 (8/6), 6-4, pe americanul Michael Mmoh, intr-o partida disputata vineri.Rune…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, invins in finala Openului Australiei de italianul Jannik Sinner in cinci seturi, duminica, la Melbourne, a afisat o atitudine zambitoare la finalul partidei maraton, afirmand ca cel putin este "in cartile de istorie", relateaza AFP, citata de Agerpres."Dupa patru meciuri…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Pentru Nadal, care se afla abia la al doilea meci dupa aproape un an de absenta, este primul sfert de finala la un turneu, dupa Wimbledon,…

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) a anuntat, duminica, organizarea unei noi Cupe Mondiale a Cluburilor in luna iunie 2025, la care si-au asigurat participarea mai multe cluburi europene, precum Manchester City, Real Madrid sau Paris Saint-Germain, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Competitia…