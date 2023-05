Stiri pe aceeasi tema

- Va salut cu entuziasm si va invit la evenimentele din weekend de la Spatiile RYMA, organizate in colaborare cu Hideout Events. Deocamdata activitatile noastre sunt doar in weekend si in incinta, insa din 19 mai se va redeschide terasa interioara si scena pentru concerte si treptat, terasa mare, galeria…

- Artiștii de la Filarmonica Naționala au susținut primul concert in locul unde acum mai bine de doi ani a avut loc incendiul devastator. Artiștii au cintat chiar printre ruine. Ei spun ca au fost foarte emoționați sa revina in locul unde au petrecut mulți ani din viața și spera ca Filarmonica se va reinalța…

- Ovidiu Lipan Țandarica, muzician, compozitor și baterist renumit, cunoscut ca membru a doua formații marcante de muzica rock, colaboreaza cu Admiral C4C și Jessie pentru „Meninas Morenas”, o piesa de vara, cu ritmuri latino ce te cucerește chiar de la primul beat. Prin muzica ce imbina elemente electronice…

- Cei mai apreciați 40 de artiști georgieni de muzica și dans, cunoscuți sub numele de Georgian Legend, revin pe data de 21 aprilie la Sala Palatului din București cu show de excepție. Artiștii georgieni au primit ovațiile publicului in Germania, Suedia, Anglia, SUA, Japonia, Canada, China, in peste 50…

- Primaria Municipiului Targu Mureș va invita la spectacolul susținut de The Journey, un grup de artiști de talie mondiala, in 18 martie 2023, la ora 18.00, in sala mare a Palatului Culturii. Reprezentația este bogata in emoții și interpretari originale, in care scenele pasionale sunt impletite cu momente…

- Revenire spectaculoasa pentru Mara Georgescu care canta sub pseudonimul Mara G. Solista care a lansat “Mahala”, “Slobozia” sau “Trotinete” a revenit in atenția iubitorilor de muzica cu o noua piesa, creație proprie, in colaborare cu Arkanian care se numește ”Mai știi” și la care a filmat și un videoclip.…

- Sabrina Stoica lanseaza primul ei single, Valuri la mal, o melodie despre reconectarea cu o iubire de mult pierduta. Cu o voce suava și un sound smooth, Sabrina este o gura de aer proaspat pentru industria muzicala romaneasca, o prezența tanara și enigmatica. „Valurile nu raman niciodata in larg.…