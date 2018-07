Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Hunt, ministrul britanic al Sanatatii, a fost ales de premierul Theresa May in functia de ministru de Externe al Marii Britanii, dupa ce Boris Johnson si-a prezentat demisia luni, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Premierul britanic Theresa May l-a desemnat luni seara pe Jeremy Hunt ca noul șef al Ministerului de Externe al Marii Britanii, dupa ce Boris Johnson a demisionat în cursul zilei, fiind nemulțumit de un Brexit prea “soft&".

- Boris Johnson si-a dat demisia din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, devenind astfel al treilea ministru in ultimele 24 de ore care paraseste guvernul pentru a nu sustine planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul, scrie The Guardian. Un purtator de cuvant al guvernului a declarat:…

- Chestorul Catalin Ionita, care a demisionat, marti, de la conducerea Politiei Romane, s-a prezentat, miercuri dimineata, la sediul DNA. Acesta a renuntat, marti, la functia pe care o ocupa de la inceputul acestui an, invocand motive personale. Catalin Ionita este insa vizat intr-un dosar la DNA. Cand…

- Grupul țarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters. Marea Britanie…