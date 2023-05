Stiri pe aceeasi tema

- Finala concursului Eurovision 2023 a avut loc, sambata seara, la Liverpool, in Anglia. Deși Ucraina a fost caștigatoarea concursului de anul trecut, acesta nu a putut fi organizat in țara caștigatoare din cauza invaziei rusești care continua deja de peste un an. 26 de țari au ramas in concurs. Romania…

- CU TOTII LA VOT… La „Romanii au talent”, vineri este Marea Finala, cu numarul 13, dar, contrar credintei populare, va fi cu noroc. Cei 11 concurenti vor lupta pentru marele premiu, in direct pe PRO TV si VOYO. La finalul primei semifinale, telespectatorii au aflat primii concurenti care vor ajunge…

- In timpul transmisiunii in direct, Cosmin Stan s-a apropiat de Rege in incercarea de a vorbi cu el. La intrebarea corespondentului Știrilor PRO TV: „Majestatea Voastra, aveți un mesaj pentru Romania?“, Regele Charles al III-lea a raspuns: „Aaa… Romania! Mesaje foarte speciale am pentru Romania! Cred…

- PROBLEME… O avarie majora s-a produs, marți dupa-amiaza, pe rețeaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Vaslui, in zona Pieței Vidin. Echipele de intervenție ale societații Aquavas sunt deja la fața locului și incearca sa remedieze problema. Se estimeaza ca lucrarile vor dura intre doua și…

- alai Lama și-a cerut scuze dupa ce a sarutat un baiețel pe gura și i-a cerut sa ii „suga limba” la un eveniment public din India, relateaza The Guardian. La evenimentul care a avut loc la sfarșitul lunii februarie la templul lui Dalai Lama din Dharamshala, au participat aproximativ 100 de tineri elevi…

- O sala intreaga a ras de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cand a spus ca Ucraina a atacat Rusia. Oficialul rus era la o conferința in India, dupa summitul G20, și raspandea la intrebari de la public. Cand a spus aceasta replica de propaganda, sute de oameni au inceput sa rada. Serghei Lavrov,…

- Suedia are cele mai mari șanse sa ciștige Eurovision Song Contest 2023. Cel puțin asta indica casele de pariuri, potrivit carora țara are 30% șanse de caștig, fiind urmata de Finlanda - 15%, Ucraina, Marea Britanie și Norvegia. Deși Suedia nu și-a ales inca reprezentantul la Eurovision, Loreen, caștigatoarea…

- Vladimir Putin și-a inceput discursul prin a explica de ce Rusia a inceput, la 24 februarie 2022, ceea ce el numește „operațiune militara speciala”, acuzand Occidentul și NATO ca au vorbit public despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei inainte de razboi. La fel ca in alte ocazii, liderul de la Kremlin…