THE TELEGRAPH. Doi frati gemeni au convins un oras romanesc sa salveze un monument datand din cel mai intunecat capitol legat de masacrul a 13.500 de evrei Ororile povestite de bunicul celor doi frati au inspirat o campanie care a dus si la un muzeu in memoria evenimentelor THE TELEGRAPH Marea Britanie , 1 octombrie 2023 ndash; Zeci de ani, o cladire a politiei din Iasi a ramas trista amintire a unuia dintre cele mai intunecate capitole din istoria Romaniei.In curtea sa, in iunie 1941, aproximat ...