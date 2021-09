Stiri pe aceeasi tema

- Fortele britanice au intrat in faza finala a evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, care se vor incheia 'in cateva ore', a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Londra, transmit Reuters si AFP. Minstrul Ben Wallace a explicat la postul Sky News ca, la ora 03:30 GMT, Marea Britanie…

- In Statele Unite, in Germania și in Regatul Unit continua criticile la adresa incapacitații de a anticipa victoria fulgeratoare a talibanilor și proasta gestionare a evacuarilor din Afganistan. Au inceput deja anchete pentru a se trage invațaminte din acest dezastru. A sosit, spun comentatori, analiști…

- Regatul Unit a evacuat peste 5.700 de persoane din Afganistan, a anuntat duminica seara guvernul britanic, care afirma ca îsi dubleaza eforturile pentru a accelera acest proces înainte de retragerea fortelor americane, relateaza AFP și Agerpres. Aceasta operatiune, numita PITTING, a permis…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP. „Conditiile…

- Regatul Unit a publicat vineri detalii despre sanctiunile adoptate impotriva a sapte indivizi despre care sustine ca sunt agenti operativi ai serviciilor ruse de informatii, suspecti de implicare in otravirea opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters. Navalnii a fost transportat…

- Autoritatile din Marea Britanie au decis sa treaca Romania pe "lista verde" a statelor cu risc scazut pentru sanatatea publica din Regatul Unit, in demersul de relansare prudenta a calatoriilor internationale. Guvernul de la Londra a anunțat ca noua lista va fi in vigoare din data de 8 august.…

- Președintele Comisiei Consiliului Federației pentru politica informaționala și cooperare cu mass-media, Aleksei Pușkov, a comentat declarația potrivit careia Washingtonul intenționeaza sa-și incheie misiunea militara din Irak pana la sfarșitul anului, lasand militari doar pentru instruirea și consilierea…