Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat joi cu 0,9%, la un nivel record, susţinut de date care indică redresare economică Indicele Stoxx 600 a incheiat sesiunea in urcare cu 0,9% la 495,58, depasind inchiderea record anterioara de 494,35, atinsa pe 5 ianuarie 2022, au aratat datele LSEG. Activitatea de afaceri din zona euro a aratat o oarecare imbunatatire in februarie, productia s-a contractat, dar sectorul serviciilor a revenit la crestere, au aratat datele preliminare. La inceputul tranzactiilor din SUA, S&P 500 s-a tranzactionat la un maxim din toate timpurile atins in timpul sesiunii, stimulat de o crestere a actiunilor Nvidia cu 15%, in timp ce a fost si o zi record pentru indicele Nikkei din Japonia. ”Actiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

