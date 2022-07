Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie aduce prima colaborare dintre Elena și Sonny Flame, o piesa hot, numai buna de ascultat vara aceasta și nu numai! „Topește-ma de tine” este numele single-ului care iți va capta atenția chiar de la primele acorduri și te va purta intr-o poveste muzicala in care iubirea este atat de puternica…

- Dupa single-uri ca „Echoes”, „Armor Up” sau „Feels Like The End”, duoul de DJi și producatori Dymd lanseaza vineri, 24 iunie, „Have You Ever Really Lived?”. Dymd a atras pentru prima data atenția industriei muzicale dupa coverurile facute pentru piesele „ily (i love you baby)” de Surf Mesa și „Back…

- La scurt timp de la lansarea celui mai nou album, ce a ajuns nr. 1 in topuri, Machine Gun Kelly prezinta noul sau single, “more than life”, vineri, 10 iunie, prin intermediul Bad Boy/Interscope Records. Piesa prezinta un pop prodigy in ascensiune și prezinta darul lui MGK de a transmite o durere pasionala,…

- Saco și Sebastien intampina vara cu hitul “Gotta Give Me”, melodie pe care o lanseaza alaturi de casa de discuri Universal Music Romania. Iubitorii de muzica din intreaga lume se vor bucura de o aceasta colaborare dintre Saco și Sebastien, dupa ce prima lor piesa a fost foarte populara in 2020. „Take…

- Dupa lansarea celui de-al cincilea album de studio, Alexandra Stan lanseaza o noua versiune a piesei sale, „Lie”, inclusa pe album, cu proiectul danez Zookeepers, via Universal Music Romania. Aceasta piesa marcheaza cea de-a doua colaborare, dupa track-ul “Future Calling”, lansat in urma cu cateva luni.…

- Acel “Summer Feeling” este aici. Inceputul verii trebuie sa aiba o coloana sonora adecvata, așadar Alessiah lanseaza single-ul “Summer Feeling”, alaturi de Universal Music Romania. Piesa este scrisa și produsa de o echipa de compozitori norvegieni, Anders Nilsen (producator premiat cu discul de platina,…

- Bianca Oprișan aduce in playlist-uri o piesa sensibila cu o poveste aparte: „Cu brațele goale”. Compusa de catre artista alaturi de Vlad Popescu și Marian Iancu, „Cu brațele goale” surprinde prin muzica și versuri esența unei povești de iubire pasionale ce are la baza dorul și mai ales dorința. Protagonista…

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, interpreta Irina Kovalsky lanseaza o piesa de suflet, care vine la pachet cu un videoclip filmat pe meleagurile R. Moldova. „Hristos a inviat” este piesa care a adunat in timp record aproape 5 mii de vizualizari pe YouTube. Versurile melodiei aparțin Veronicai Bucico…