The Mono Jacks lansează noul single Undeva Ieri, 13 ianuarie, The Mono Jacks a lansat noul single „Undeva”. O piesa modern rock mid-tempo ce culmineaza intr-un wall of sound captivant, „Undeva” vorbește despre framantarile fiecaruia dintre noi și cautarea unui sens. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming, iar la ora 17:00 va avea loc premiera pe canalul de YouTube al trupei, precedata de un Q&A cu membrii formației. “Undeva” este despre framantarea fiecarui om, despre cautarea unui sens. Deși nu mergem cu toții in aceeași direcție, și chiar daca avem intrebari diferite, cu toții cautam cate ceva. Intr-un fel, “Undeva”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

