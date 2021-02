Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a aprobat duminica oficial vaccinul dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 si va incepe campania de vaccinare miercuri, 17 februarie, pentru a obtine imunizarea celei mari parti a populatiei in iulie, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Ministerul Sanatatii, Muncii si Bunastarii a informat…

- Romania a inceput administrarea vaccinurilor anti-COVID pe 27 decembrie, iar astazi a fost depașit un prag simbolic, de 1 milion de doze administrate, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). „Peste 1.000.000 de doze administrate. Romania…

- Sandra Alexiu, președintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov și membru in Grupul de Vaccinologie, a explicat care este diferența dintre cele trei vaccinuri, Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca.

- Aproape 14.000 de romani s-au vaccinat, miercuri, impotriva Covid, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane, iar numarul total al celor imunizați…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) se așteapta ca AstraZeneca sa depuna saptamana viitoare o cerere de "comercializare condiționata" pentru vaccinul anti-Covid-19, potrivit unui anunt al EMA, citat de CNN. Agenția Europeana a Medicamentului anunta ca a primit mai multe date de la AstraZeneca si…

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford ar putea primi aprobare in UK chiar la scurt timp dupa Craciun. Cercetatorii au descoperit ca o jumatate de doza ar putea fi mai eficienta decat o doza intreaga, potrivit news.ro. Marea Britanie pare sa fie tara care da tonul la tot ce inseamna vaccin…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei. Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din randul deputatilor…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat ca a semnat o plata externa in valoare de peste 12 milioane de euro, catre Comisia Europeana, ceea ce reprezinta avansul pentru vaccinul anti-Covid. “Toți romanii trebuie sa știe! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19,…