The Guardian: Un nou val de lăcuste distruge culturile în Sardinia

Zona cea mai grav afectata este provincia Nuoro, unde lacustele au decimat culturile de pe o suprafata de 25.000 de hectare de teren, dupa invazia din 2019, care este caracterizata ca fiind cea mai grava invazie din ultimele decenii. Alte invazii ale lacustelor au avut loc in 2020 si in 2021. Leonardo Salis, presedintele unitatii Nuoro din Coldiretti, asociatia fermierilor italieni, a declarat ca lacustele au distrus culturile de pe un camp intreg, lunile de munca si investitii ale fermierilor fiind in van. De asemenea, lacustele distrug si gradini de legume. Salis a mai precizat ca, dupa trei…