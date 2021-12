The Guardian: Lucrările științifice frauduloase ale Elenei Ceaușescu încă sunt citate Regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu o proclama pe soția sa, Elena, drept un cercetator eminent in chimie, deși aceasta era vag alfabetizata. Insa numele ei traiește in continuare in jurnale academice, iar instituțiile britanice inca nu au retras onorurile care i s-au acordat, noteaza publicația The Guardian. Cercetatorii romani au facut apel la editurile academice sa indeparteze numele Elenei Ceaușescu din peste 20 de lucrari și carți științifice, publicate in mod fraudulos sub semnatura ei, la peste 30 de ani dupa ce soția fostului dictator comunist a fost executata, alaturi de Nicolae… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

