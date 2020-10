Teste rapide pentru COVID, la 45 de lei bucata, pe internet. Ce spun medicii despre ele?

Stiri pe aceeasi tema

- Testul se poate face acasa, de catre oricine, fara studii sau pregatire medicala, iar rezultatele vin aproape pe loc. Medicii recomanda acest tip de test, insa precizeaza ca poate fi irelevant, daca este facut in prima saptamana de la debutul bolii.

- Aproximativ 120 de milioane de teste rapide de diagnosticare a noului coronavirus vor fi puse la dispozitia tarilor cu venituri mici si medii la maximum 5 dolari pe unitate, a declarat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la un “kit de combatere a COVID-19”, disponibil pe internet. Potrivit acestora, kit-ul poate fi periculos pentru sanatate. Pe retelele de socializare circula informatii false despre kit-ul COVID-19 de care oamenii au nevoie acasa. Kit-ul contine betadina,…

- Pe retelele de socializare circula informatii false despre kit-ul COVID-19 de care ai nevoie acasa. Expertii spun ca e mai indicat sa stai departe de postarile medicale din mediul online. Acestea pot fi eronate deoarece vin din partea unor oameni fara pregatire medicala.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in contextul apropierii redeschiderii scolilor in plina epidemie de coronavirus, ca este necesara dotarea cabinetelor scolare cu teste rapide pentru depistarea infectarii cu virus COVID-19, altfel urmand sa ajungem in situatia in care

- Varstincii și persoane care aparțin minoritaților etnice, au fost chemați, luni, sa se ofere voluntari pentru testarea unui nou vaccin anti-COVID-19. Cum motiveaza medicii și cercetatorii decizia controversata?

- Consiliul Concurentei are in derulare o analiza la clinicile care efectueaza teste COVID-19, pentru a vedea daca acestea respecta legislatia in materie de concurenta, a transmis biroul de presa al institutiei, miercuri, la solicitarea AGERPRES. In ultima perioada, cererile de teste COVID au crescut…

- Guvernul brazilian a permis firmelor britanice, chineze și americane sa efectueze studii ale vaccinurilor anti-COVID, in speranța ca Brazilia poate obține o producție locala mai rapida a unui eventual antidot, scrie CNN.