- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a reușit sa inchida cele trei focare de pesta porcina africana care erau declarate la Dolhasca, la Corocaiești - Verești și la Pleșești – Vulturești.Masura s-a putut lua in condițiile in care nu s-au mai inregistrat ...

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, informeaza ca a fost identificat un caz de pesta porcina africana la mistreti pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pe 15 februarie prin incercarile de laborator la Institutia Publica Centrul Republican de Diagnostic Veterinar a fost confirmat prezența…

- Medicii veterinari au identificat un focar de pesta porcina africana in cea mai mare ferma comerciala din judetul Sibiu, cea de la Avrig, unde sunt aproape 20.000 de porci. “In urma efectuarii analizei de laborator pe probe trimise din cadrul fermei din Avrig, s-a emis un buletin de analize pozitiv…

- Potrivit Autoritații Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la inceputul lunii februarie mai sunt active 73 de focare PPA, dintre care 15 focare in exploatații comerciale de porcine, fiind afectate 281.151 de porcine (animale afectate din focarele active). Vestea buna este ca in Maramureș…

- 73 de focare de pesta porcina africana sunt active in Romania, dupa ce 35 de focare au fost stinse in ultima saptamana. Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor precizeaza ca din totalul de focare de pesta porcina active 15 sunt in exploatații comerciale, iar in total…

- Un numar de 73 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, dupa ce 35 de focare au fost stinse in ultima saptamana, potrivit unui comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), conform Agerpres. Din totalul…

- In Romania sunt active 135 de focare de pesta porcina africana (PPA). Totodata, 88 de focare au fost stinse in perioada 30 decembrie 2021 - 6 ianuarie 2022, transmite Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Un nou focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in judetul Vrancea, la Paunesti, intr-o gospodarie cu 50 de porci, dupa ce unul dintre animale a murit, a informat, joi, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. "Proprietarul unei gospodarii…