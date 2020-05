Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta o testare a populatiei la nivel national, dupa data de 1 iunie, aceasta urmand sa fie realizata prin Institutul National pentru Sanatate Publica. Testarea va avea rolul de a verifica nivelul de imunizare a populatiei, dar si de raspandire a virusului, la trei…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus ca in perioada octombrie-decembrie se așteapta un al doilea val al pandemiei de Covid-19, menționand insa ca pana atunci este important sa ne axam pe gestionarea primului val, pe care il traversam.

- ”Ajuta. Si studiile din afara ne arata ca tot ce insemana dezinfectanti pe baza de alcool de 70 de grade si clor pot ucide intr-un minut tot ce inseamna virus sau coronavirus. Ramane ca aceste lucruri sa ne intre in reflex, in fiecare zi, dar nici acest alcool de 70, nici o solutie pe baza de clor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca 19 dintre cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” din București au fost depistate noul coronavirus. Ministrul a precizat ca acestea vor fi retestate.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca programul de vaccinare trebuie sa continue prin medicii de familie, mentionand ca nu exista, in prezent, doar patologie COVID-19 pozitiv. "Trebuie sa specific: programul de vaccinare trebuie sa continue, medicii de familie sunt cei care sunt…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri ca Romania are peste 3.000 de imbolnaviri de COVID-19. Situație fara precedent in sistemul medical. Romania are 3.183 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, din care 281 au fost declarate vindecate. Conform unei analize a INSP in 26 februarie, cand…