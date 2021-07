Stiri pe aceeasi tema

- Abonamentul, care se numeste „Full Self-Driving capabilly” (FSD), le va permite soferilor sa plateasca serviciul de asistenta in transe lunare de 199 de dolari, in loc sa plateasca pretul de 10.000 de dolari in avans, relateaza Reuters.

- Tesla a spus anterior ca serviciul sau de abonament va genera venituri recurente si va extinde baza de clienti pentru caracteristici scumpe, inclusiv functia de asistenta pentru schimbarea benzii pe autostrazi si asistenta la parcare. Dar producatorul american de vehicule electrice a reiterat ca actualele…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, va merge luni in instanta intr-un proces pe care daca il va pierde ar putea fi nevoit sa plateasca 2 miliarde de dolari din averea sa personala considerabila, transmite CNBC, conform news.ro. Musk va fi primul martor al unui proces in care isi va apara…

- Panasonic Corp și-a vândut participația la Tesla Motors pentru 400 miliarde yeni (3,6 miliarde dolari), a anunțat compania nipona. Panasonic este cel mai vechi partener industrial al Tesla, a furnizat baterii pentru mașinile electrice înca din primii ani ai Tesla și cele doua companii au…

- California va oferi 116,5 milioane de dolari, sub forma de numerar si carduri cadou, locuitorilor care se vaccineaza impotriva COVID-19 inainte de 15 iunie, in cadrul celui mai recent - si mai profitabil - stimulent acordat in Statele Unite, care incearca sa ii convinga pe intarziati si pe sceptici…

- Tesla a facut valuri la începutul lunii februarie a acestui an când a dezvaluit ca a cumparat bitcoini în valoare de 1,5 miliarde de dolari însa deja a reușit sa obțina un profit substanțial de pe urma investiției, relateaza Business Insider.Producatorul de vehicule electrice…

- Doi barbati au murit in urma accidentului, sambata noaptea. Potrivit multiplelor declaratii facute de politisti, se pare ca nimeni nu se afla la volanul automobilului Tesla. Vehiculul electric, un Tesla 2019 Model S, s-a ciocnit de un copac si a luat foc. O persoana a fost gasita pe scaunul pasagerului…