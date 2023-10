Tesla a ratat estimările pieţei privind livrările din trimestrul trei Unii analisti cred ca actualizarile ar putea determina o revenire a livrarilor in trimestru patru, permitand Tesla sa-si reimprospateze gama cu modele care ar putea concura mai bine cu ofertele rivalilor americani precum Ford si BYD din China. Livrarile sedanului compact Model 3 actualizat si la preturi mai mari sunt asteptate sa inceapa in trimestrul patru, in timp ce un eveniment de lansare a Cybertruck este, de asemenea, planificat la sfarsitul acestui an. Producatorul de vehicule electrice, care va raporta rezultatele trimestriale pe 18 octombrie, a livrat 435.059 de vehicule in cele trei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american de mașini electrice a anunțat ca uzina sa de la Shanghai a reușit sa atinga borna de 2 milioane de mașini produse. Uzina Gigafactory 3, așa cum este cunoscuta oficial, a fost construita in 2019 și și-a inceput activitatea la sfarșitul aceluiași an. In prezent, la aceasta uzina…

- Tesla a redus prețurile in China saptamana trecuta pentru a stimula vanzarile pe o piața a vehiculelor electrice deja suprasaturata, conform unei analize Wall Street Journal.Analiștii americani susțin ca, pe fondul unui boom in producția mașinilor electrice pe teritoriul Chinei, in SUA, dar…

- Este pentru prima oara din ianuarie cand Tesla si-a redus preturile vehiculelor in China, desi producatorul american de masini electrice a apelat la alte stimulente pentru a creste vanzarile in fata concurentei in crestere din ultimele luni. Masura a venit dupa ce vanzarile de vehicule Tesla fabricate…

- Decizia autoritaților americane de a restricționa investițiile americane in economiile altor țari destabilizeaza grav lanțurile globale de aprovizionare și submineaza ordinea comerciala și economica internaționala. Declarația aparține Ministerului Comerțului din China. "Restricțiile impuse de Statele…

- Pe piața din Statele Unite a inceput sa creasca numarul marcilor producatoare de mașini electrice care fac tranziția catre standardul de incarcare North American Charging Standard (NACS), patentat de cei de la Tesla. Acum, Mercedes-Benz devine cel mai nou membru al acestei tranziții, dupa ce a anunțat…

- Decizia recenta a Chinei de a restrictiona exporturile a doua metale, galiu si germaniu, utilizate in semiconductori si vehicule electrice, ar trebui sa ridice semnale rosii pentru liderii europeni, deoarece demonstreaza dependenta excesiva a continentului de China si necesitatea de a construi un lant…

- Vehiculele electrice produse de Tesla si de alte companii auto sunt proiectate astfel incat au un continut mai redus de cupru, ceea ce limiteaza cererea pentru acest metal, potrivit analistilor citati de Reuters, informeaza News.ro.Cresterea puternica a vanzarilor de vehicule electrice, condusa de…

- Cresterea puternica a vanzarilor de vehicule electrice, condusa de avansul din China, inseamna ca cererea de cupru va continua sa urce pentru restul deceniului, dar inovatia in vehiculele electrice a aparut ca un factor limitator, arata doua prognoze recente. Cuprul a fost vazut ca un joc de tranzitie…