Terra a pierdut aproape 70% din animalele sălbatice în ultimii 50 de ani (raport) Omenirea a pierdut peste doua treimi din populatiile sale de animale salbatice in mai putin de 50 de ani, in principal din cauza activitatilor umane, au avertizat joi reprezentantii World Wide Fund for Nature (WWF), care au evidentiat pericolele pe care aceste extinctii le au asupra viitorului speciei umane, informeaza AFP. Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale Printre speciile pe cale de dispariție incluse in raport se numara gorila de campie de vest, specie care a inregistrat un declin estimativ de 87% intre 1994 și 2015, in Parcul Național Kahuzi-Biega,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

