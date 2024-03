10 sfaturi esențiale pentru turistul montan în cazul unei întâlniri cu un animal sălbatic! Zece sfaturi esențialev pe care orice turist ar trebui sa le urmeze in cazul unei intalniri cu un animal salbatic, in timpul unei drumeții montane: 1. ̦-̆ ̆ ̦ ̆ Inainte de a pleca pe munte, este esențial sa cunoașteți animalele salbatice specifice zonei pe care o veți vizita. Aceasta informație va poate ajuta sa va pregatiți și sa va echipați corespunzator, astfel incat sa știți cum sa reacționați corespunzator in prezența lor. 2. ̦ ̆ Indiferent de dificultatea drumeției este mai sigur sa parcurgeți traseele montane in grupuri, deoarece animalele salbatice sunt mai reticente in a se apropia de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

