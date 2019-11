Stiri pe aceeasi tema

- Se da o lupa contra cronometru pentru viata in Albania dupa mai multe orase si sate au fost puse ieri la pamant de un cutremur de 6,4 pe scara Richter. Seismul a fost urmat de peste 180 de replici! Pana acum, autoritatile spun ca 27 de oameni au murit si peste 650 au sunt raniti dar se asteapta ca bilantul…

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar cateva sute au fost ranite in urma cutremurului produs in Albania, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza cotidianul La Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica Potrivit…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin sase morti si peste…

- Ingrijorator este puțin spus! Oamenii de știința din Melbourne au descoperit recent o noua superbacterie, rezistenta la toate antibioticele cunoscute, care se raspandește cu viteza prin toate spitalele din intreaga lume. Cercetatorii australieni au prelevat probe din nu mai puțin de 80 de spitale din…

- Satenii din localitatea Rucar, judetul Argeș, au cerut aprobare pentru a organiza un miting prin care sa le ceara autoritaților centrale sa ii ajute sa doarma liniștiți. Urșii ataca in fiecare noapte, ia...

- In iarna lui 1995, in saptamana premergatoare Craciunului, eram la Budapesta, alaturi de mai mulți oameni din ceea ce azi s-ar numi “o bula“. A noastra. Credeam despre noi ca suntem deschiși la minte, informați, avangarda societații medievale din care ne straduiam sa ne extragem intr-un uriaș grup de…

- De cateva ore, orasul Faget fierbe dupa ce la urechile mai multor localnici ar fi ajuns o poveste conform careia un cetatean strain ar fi hartuit cateva tinere. Ingroziti de povestea de la Caracal, oamenii au intrat in panica si se tem sa isi mai lase copiii singuri pe strada. Mai mult decat atat, pe…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a venit pe o trotineta electrica la Biroul Electoral Central pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. ”Am venit cu aceasta trotineta electrica pentru a da un mesaj sa folosim mai puțin mașinile, sa avem grija de mediu și de viitorul…