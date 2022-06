Copil de un an, grav ranit dupa ce s-a desprins din scaunul lui si a cazut din masina, intr-o curba

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Caransebes au fost sesizati joi despre un accident rutier produs pe DC4, in zona localitatii Ciuta, in urma caruia un copil de un an a fost grav ranit, aflat acum… [citeste mai departe]