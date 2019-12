Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii pot depune pana la 31 decembrie 2019 cererile de acord privind ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2020, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres."APIA informeaza ca pana la…

- Printr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca a alocat o noua tranșa in valoare de 143.343.048 lei pentru plata subvențiilor și ajutoarelor de minimis catre fermieri, banii urmand a fi transferați in conturile fermierilor de Agenția de Plați și Intervenție…

- Fermierii beneficiari ai subventiilor directe acordate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) trebuie sa tina cont de datele-limita stabilite pentru depunerea actelor justificative, iar in aceasta luna, precum si in decembrie, vor expira cateva dintre termenele prevazute. The post…

- Din data de 15 octombrie 2019, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura va plati in avans o parte dintre ajutoarele financiare de care beneficiaza fermierii ialomițeni. Plata integrala a subvențiilor agricole se va realiza dupa data de 1 decembrie 2019. Peste 190 mii de hectare, eligibile…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a deschis a 4-a sesiune pentru depunerea cererilor de sprijin in Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurire”, aferenta Masurii 8 „Investiții in dezvoltarea zonelor impadurite și imbunatațirea…