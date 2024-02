Stiri pe aceeasi tema

- BANI… Fermierii vasluieni care cresc vaci și bivolițe vor primi subvenții de la stat in valoare de o suta de euro/animal. Tot ce trebuie sa faca este sa depuna pana pe 21 martie (inclusiv) cereri de finanțare la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Vaslui. Ajutorul de stat are drept…

- PEDEPSE…Vasluienii care ard miristile fara a avea acceptul Agentiei pentru Protectia Mediului risca sa primeasca amenzi sau inchisoare de la trei luni la un an. In cazul fermierilor, sanctiunea este mult mai aspra, acestia riscand sa nu mai primeasca subventiile de la Agentia de Plati si Interventie…

- Fermierii din Maramureș pot primi bani de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Instituția a anunțat ca pana la data de 14.03.2024 inclusiv, primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol…

- A fost dat start Campaniei de depunere a cererilor pentru acordarea subvențiilor complementare din sursele financiare ale FNDAMR pentru anul 2024, noteaza Noi.md. Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza despre lansarea procesului de recepționare a dosarelor de solicitare…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura informeaza ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2024, a fost demarat procesul de plata a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate in anul 2023, transmite Noi.md In acest context, de la inceputul anului…

- Activitatea de plata a subvențiilor de catre Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), la nivel național, a fost reluata incepand cu data de 3 ianuarie, prima zi lucratoare in sistemul bugetar. Ținand cont de faptul ca se revine și la programul normal și in sistemul bancar, este posibil…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza, in luna decembrie, plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna septembrie/trimestrul III din 2023. Suma autorizata la plata este…

- Un val mare de nemulțumiri se ridica din randul fermierilor și crescatorilor de animale in ultima perioada. Pulsul accelerat, dezamagirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin razbat din reacțiile lor la comunicatele facute de catre cele doua agenții de plați din agricultura Romaniei, Agenția…