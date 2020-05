Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui amendament propus de senatorul PSD, Șerban Nicolae, adoptat de senatorii juriști, pe perioada starii de urgența s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protecție sanitara. Amendamentul modifica prevederile din legea transmis de Guvern in Parlament. Ce prevedea legea adoptata…

- Conform unui amendament propus de senatorul PSD, Șerban Nicolae, adoptat de senatorii juriști, pe perioada starii de urgența s-ar putea deschide terasele care respecta masurile de protecție sanitara. Amendamentul modifica prevederile din legea transmis de Guvern in Parlament.

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…

- Comisia juridica din Senat a amendat proiectul de lege al Guvernului privind starea de alerta și da aribuții Parlamentului în acest sens. Mai exact Parlamentul este cel care încuvințeaza starea de alerta prin ședința comuna a celor doua Camere i nu Guvernul prin ordonanța de urgența așa…

- "Delir total! Grinda isi numeste nepotul la Finante, Catzu indatoreaza tara pentru un secol, in timp ce bate campii in Parlament, Vela ne vorbeste despre framantarea painii. Iti faci cruce si scuipi in san. Guvernul Orban e casa de nebuni! Nebuni care ne conduc direct spre prapastie!", a scris luni…

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…

- Legea privind starea de alerta este, marti, pe ordinea de zi a Senatului, insa parlamentarii din Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari trebuie sa intocmeasca anterior raportul. Legea cuprinde unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, pe care autoritatile le pot lua pentru…

- Senatul va dezbate marti, in comisiile de specialitate si in plen, proiectul de lege initiat de Guvern, cu masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…