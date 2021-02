Stiri pe aceeasi tema

- "Grupul TeraPlast anunta finalizarea tranzactiei de vanzare a diviziei de produse din otel catre Kingspan Group. In 26 februarie, actiunile TeraPlast in TeraSteel Romania si Serbia, respectiv Wetterbest, au fost transferate catre Kingspan, moment in care a fost platit pretul tranzactiei, de 373 milioane…

- Cifra de afaceri a Grupului TeraPlast a ajuns in 2020 la 1,09 miliarde de lei, din care 396,9 milioane de lei generata Divizia Plastic, care ramane in Grup dupa vanzarea diviziei de metal și a celei de profile de tamplarie Marja EBITDA de 14,2% a diviziei de Mase Plastice este superioara mediei Grupului…

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea liniei de business Profile de tamplarie a Teraplast catre Dynamic Selling Group, producator și distribuitor de profile pentru tamplarie termoizolanta. Decizia vanzarii liniei de business a venit ca urmare a strategiei companiei TeraPlast de a-și dezvolta afacerea…

- Peste 100 de milioane de doze de vaccinuri impotriva covid-19 au fost administrate in lume, la mai putin de doua luni de la lansarea, la inceputul lui decembrie, a primelor campanii de vaccinare in masa, potrivit unui bilant AFP. Marti, la ora 8.00 GMT (10.00, ora Romaniei), cel putin 101.317.005…

- Comisia Europeana a avizat, in data de 12 ianuarie, tranzacția de vanzare a TeraSteel și Wetterbest catre Grupul Kingspan. Grupul TeraPlast a fost informat de aceasta aprobare de catre avocații care s-au ocupat de notificarea tranzacției. Pentru finalizarea tranzacției mai este necesara primirea avizului…

- ”Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30 septembrie 2020, si aproba distribuirea de dividende in valoare totala de 45.323.187 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0260 lei.…