Stiri pe aceeasi tema

- „Ma aflu aici pentru ca am o nepoțica de 9 ani și nu are acces la acest medicament. De ce? De unde sa ai atația bani, costa 300 de mii de euro pe an. Eu nu am nici pensie, nimic. Sunt sute de persoane, mii in țara asta. De ce nu se aproba pentru copiii bolnavi. Sa le fie rușine, copiii lor nu au probleme”,…

- E.ON susține proiectul Asociației Zi de Bine de amenajare a unui centru psihosomatic la Ramnicu Valcea, pentru copiii cu dizabilitațiPrin proiectul #CreștemBINE, 40 de copii din județul Valcea vor primi servicii de recuperare psihica, emoționala și fizica;Anul trecut, E.ON a susținut 12 proiecte ale…

- Ministerul Sanatații a autorizat folosirea antiviralelor Molnupiravir si Paxlovid. Administrarea acestora va fi gratuita Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri ca sunt emise autorizatiile pentru nevoi speciale in cazul celor doua medicamente antivirale inovative pentru tratamentul…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește serviciile publice digitale, conform ultimelor rapoarte ale Comisiei Europene. Pasionații de IT și parteneri din domeniu au luat inițiativa și au participat la maratonul de codare „Challenge Accepted PaperHack”. Șase aplicații au fost…

- sursa foto: Universitatea Ovidiu din Constanța Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat in perioada 12-13 noiembrie 2021, la Ankara, Turcia, la turneul internațional de darts adresat persoanelor cu nevoi speciale, organizat in cadrul proiectului european Sitting Darts, in urma caruia echipa…

- Bursele pentru copiii cu nevoi speciale, inscrisi la cele doua scoli profesionale speciale din judetul Botosani, vor fi dublate, a anuntat, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Doina Federovici. Oficialul CJ a initiat un proiect de hotarare prin care bursele sociale si de boala aferente…

- Bursele pentru copiii cu nevoi speciale, inscrisi la cele doua scoli profesionale speciale din judetul Botosani, vor fi dublate, a anuntat, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Doina Federovici, conform agerpres. Oficialul CJ a initiat un proiect de hotarare prin care bursele sociale…

- București: Condiții speciale pentru vizitarea Targului de Craciun Primaria capitalei anunța condiții speciale pentru vizitarea Târgului de Craciun care va fi deschisa în perioada 26 noiembrie-26 decembrie pe esplanada cu statui din Piața Universitații. Astfel, accesul participanților…