Revista americana Foreign Affairs il definește pe Vladimir Putin drept „un bully intr-o bula”, intrucat in dictaturi, și mai ales in cele personale, conducatorul este de obicei dezinformat. Revista noteaza ca „rezultatul e un cerc vicios periculos. Consilierii președintelui vad in unanimitate Vestul ca pe o mare amenințare de securitate, ceea ce-l incurajeaza pe Putin sa adopte o poziție tot mai ostila”. Potrivit sursei, la randul ei, aceasta provoaca SUA și Europa sa infrunte Rusia, ceea ce marește influența consilierilor lui Putin și le justifica pesimismul și perspectiva adesea paranoica. Daca…