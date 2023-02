Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Permanent adjunct al Romaniei pe langa Uniunea Europeana a transmis Comisiei Europene o scrisoare de protest in legatura cu lucrarile de dragare (adancire) efectuate de Ucraina pe canalul Bastroe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un raport al Comisiei Europene din 2023 privind impactul schimbarilor demografice arata ca UE a pierdut in 10 ani cinci milioane de oameni din populația de varsta activa, in special in Letonia, Bulgaria și Romania, in principal din cauza ratei mici a natalitații și emigrației, arata Euractiv, citata…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au…

- Comisia Europeana observa ca R. Moldova nu s-a aliniat la sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului, deși țarile candidate la aderare „au obligația de a se alinia progresiv la declarațiile Uniunii Europene și de a aplica masuri restrictive atunci cand și acolo unde este necesar”. Fii la curent…

- "Salut calduros semnarea astazi a celei de-a treia declaratii comune NATO - UE, care consolideaza cooperarea transatlantica. Romania isi reafirma convingerea ca solidaritatea si cooperarea sunt elementele cheie pentru apararea securitatii si valorilor noastre comune. Suntem mai puternici impreuna!",…

- Polonia va depune un proiect de amendamente la o lege privind Curtea Suprema saptamana aceasta pentru a indeplini cerintele necesare in vederea obtinerii de fonduri UE de recuperare, a declarat marti ministrul polonez al Afacerilor europene, Szymon Szynkowski vel Sek, relateaza Reuters. Accesul Poloniei…

- Confederațiile patronale europene cer Comisiei Europene și viitoarei președinții suedeze sa acționeze mai ferm in privința prețurilor la energie, sa creeze un spațiu de respiro pentru companii din perspectiva reglementarilor și sa acționeze pentru intarirea pieței unice europene. Fii la curent…

- Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat marti de Comisia Europeana incurajeaza Guvernul sa continue cursul stabilit in sprijinirea independentei Justitiei a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru Guvernul Romaniei, acest raport si evolutiile pe care…