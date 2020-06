TEODOROVICI a ajuns la DNA! ”Eu am cerut”

Fostul ministru PSD al Finantelor Eugen Teodorovici s-a prezentat, joi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), transmite Agerpres. Teodorovici a precizat in fata sediului DNA ca a cerut sa asculte mai multe convorbiri dintr-un dosar din 2013, care a fost clasat. „Eu am facut cerere catre DNA sa pot sa vin sa ascult toate convorbirile despre mine. (…) Am fost notificat ca dosarul respectiv, din 2013, s-a clasat. (…) Am primit acasa hartia cu notificarea ca s-a clasat, fara sa stiu exact despre ce este vorba, cine a fost in dosar. Eu am venit sa aflu de la dansii (procurori – n.r.),…