Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca fiecare ciclu educational - mai ales cand vorbim despre finalizarea invatamantului obligatoriu - trebuie sa se finalizeze cu certificarea unor competente. Examenul de Bacalaureat are o istorie in Romania, o traditie, un anumit tip de abordare. Sigur, in legea Educatiei exista o schimbare de…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca reformele care vor fi aduse examenului de Bacalaureat il vor face mai relevant si a apreciat ca este necesara o certificare a competentelor dobandite de elevi, informeaza Agerpres.roPrecizarile vin dupa ce Asociatia Elevilor din Constanta a solicitat desfiintarea…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) critica modul in care sunt evaluati elevii la finalul invațamantului preuniversitar și solicita desfiintarea examenului de Bacalaureat. The post EXAMENE NAȚIONALE Asociatia Elevilor din Constanta cere desfiintarea examenului de Bacalaureat first appeared on Informatia…

- Asociația Elevilor din Constanța cere desființarea examenului de Bacalaureat. Ei critica modul in care tinerii sunt evaluati dupa 12 ani in invatamant. „Sistemul de invatamant liceal trebuie regandit”, spun reprezentanții AEC, care transmit și ca, dupa simularile naționale ale examenului de Bacalaureat…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC critica modul in care elevii sunt evaluati dupa 12 ani in invatamant Sistemul de invatamant liceal trebuie regandit Saptamana trecuta, in perioada 4 6 martie au avut loc simularile nationale ale examenului de Bacalaureat. Elevii au fost dezamagiti de subiecte, spunand…

- Asociația Elevilor din Constanța cere desființarea examenului de Bacalaureat. Intr-un comunicat de presa dat miercuri, 13 martie 2024, reprezentanții elevilor constanțeni critica modul in care tinerii sunt evaluati dupa 12 ani in invatamant. "Sistemul de invatamant liceal trebuie regandit", spun reprezentanții…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC) critica modul in care elevii sunt evaluați dupa 12 ani in invațamant și spun ca trebuie desființat examenul de bacalaureat, iar sistemul de invațamant liceal trebuie regandit.

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC) critica modul in care elevii sunt evaluați dupa 12 ani in invațamant și spun ca trebuie desființat examenul de bacalaureat, iar sistemul de invațamant liceal trebuie regandit, noteaza Mediafax. Saptamana trecuta, in perioada 4-6 martie, au avut loc simularile…