Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, va fi inscaunat, sambata, președinte interimar al partidului Forța Naționala, au spus surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. In discuții pentru funcția de președinte executiv este deputatul Grațiela Gavrilescu, fost vicepremier ALDE. Formațiunea o va susține…

- Președintele Senatului Teodor Meleșcanu a declarat, luni, intrebat daca s-ar inscrie in PSD, ca in politica a invațat ca „niciodata nu trebuie sa spui niciodata”. „M-am inscris in Forța Naționala deocamdata. Eu sunt in grupul politic al PSD. Eu sunt unul dintre cei care sprijina ideea unei platforme”,…

- ALDE Prahova sustine ca "practica radierilor aduce aminte de anii de trista amintire ai Partidului Comunist Roman”, cerand revenirea de urgenta la prevederile statutare.Organizatia care i-a sustinut pe Gratiela Gavrilescu si Teodor Melescanu sustine de asemenea ca decizia de radiere din…

- Teodor Melescanu a declarat, "Vreau sa dau asigurari, pentru cei care m-au votat si pentru cei care nu m-au votat ba chiar m-au atacat, ca voi fi un presedinte echilibrat", a spus Melescanu, de la tribuna Senatului. El a mai spus ca isi va pune experienta si integritatea, in slujba Parlamentului. "Este…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat marți, cu privire la susținerea lui Teodor Meleșcanu la Senat, ca decizia a fost luata pentru ca și reprezentantul ALDE a devenit "mai de stanga"."Și domnul Meleșcanu a devenit mai de stanga", a spus Teodorovici, intrebat de Teodor…

- „Nu fac niciun fel de anticipații pentru ca eu aștept rezultatul votului (privind șefia Senatului - n.r.). Daca domnia sa așteapta sa fie nominalizat candidat și accepta aceasta candidatura, intra sub incidența hotararii pe care noi am luat-o. Deci fiecare care accepta o astfel de postura iși asuma…

- Potrivit Realitatea TV, decizia care s-a luat in CExN al PSD in aceasta seara este de restructurare a Guvernului. Astfel, conform deciziei luate, noua formula de Guvern va fi de 20 de ministere. In prezent, Guvernul are 24 de ministere. Restructurarea ar fi și pe placul lui Victor Ponta care, in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in legatura cu propunerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, ca acesta a acceptat propunerea pentru ca nu este de acord cu alianța cu Victor Ponta. "Am avut o discuție cu domnul Meleșcanu, i-am facut aceasta propunere, domnul Meleșescanu a acceptat in…