De ce va rămâne Codiță fără licență: CNA pregătește o mișcare importantă Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a lansat o propunere de retragere a licențelor televiziunilor care iși modifica acționarii fara acordul instituției. Potrivit legislației in vigoare, televiziunile care iși schimba proprietarii fara acordul CNA risca sa piarda licența de emisie. Forul audiovizual a transmis Senatului o propunere de modificare a Legii Audiovizualului, astfel incat CNA sa poata retrage licențele televiziunilor care iși schimba acționarii fara acordul prealabil. Deși CNA nu poate modifica legea in mod direct, acesta poate face propuneri catre Parlament, care este singurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

