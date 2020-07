China a ordonat vineri inchiderea consulatului american din metropola Chengdu (sud-vest), in replica la decizia Washingtonului de a inchide consulatul chinez din Houston in urma unor acuzatii de spionaj, relateaza AFP, Reuters si dpa.



Este vorba de "un raspuns legitim si necesar la masurile lipsite de ratiune ale SUA", a subliniat intr-un comunicat Ministerul chinez al Afacerilor Externe, fara a preciza daca exista acuzatii specifice impotriva prezentei americane la Chengdu si nici intervalul in care consulatul va fi nevoit sa-si inchida portile.



Administratia presedintelui…