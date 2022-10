Tensiuni între Casa Albă şi familia regală a Arabiei Saudite. Petrolul, mărul discordiei Decizia din aceasta saptamana a OPEC+ de a reduce productia de petrol, in pofida opozitiei dure a SUA, a inrautatit si mai mult relatiile deja tensionate dintre Casa Alba a presedintelui Joe Biden si familia regala a Arabiei Saudite, candva unul dintre cei mai fideli aliati ai Washingtonului din Orientul Mijlociu, conform interviurilor cu aproximativ o duzina de oficiali guvernamentali si experti din Washington si din zona Golfului, transmite Reuters. Casa Alba a facut eforturi pentru a preveni reducerea productiei OPEC, au spus aceste surse. Biden spera sa impiedice cresterea din nou a preturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a facut eforturi pentru a preveni reducerea productiei OPEC, au spus aceste surse. Biden spera sa impiedice cresterea din nou a preturilor la benzina din SUA inainte de alegerile intermediare, in care partidul sau democrat se lupta sa mentina controlul asupra Congresului SUA. Washingtonul…

- Agentiile de informatii americane cred ca anumiti membri ai Guvernului ucrainean au autorizat atacul in care o masina a explodat langa Moscova in august, soldandu-se cu decesul Dariei Dughina, fiica unui proeminent nationalist rus, relateaza The New York Times. Oficialii citați spun ca Statele Unite…

- SUA afirma ca nu au luat parte la atac, nici prin oferirea informatiilor si nici prin oferirea altor ajutoare, au spus oficialii americani. Aceștia susțin ca nu au fost la curent cu operatiunea si ca s-ar fi opus asasinarii daca ar fi fost consultati. Dupa aceea, oficialii americani i-au avertizat pe…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei trebuie luate in serios, a declarat fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus. Statele Unite și aliații lor din NATO vor raspunde la un astfel de atac rusesc asupra Ucrainei, daca se va intampla, dar nu vor folosi arme nucleare ca raspuns.…

- Ultimele zile, pe plan extern, au adus noi tensiuni intre Statele Unite ale Americii, NATO și Rusia. In cadrul unei manifestari de tip comunist, Putin a anexat ieri regiuni din Ucraina. Pe de alta parte și-a reactuaiizat amenințarile impotrva Ucrainei de a folosi orice mijloace, incluisv bombe nucleare…

- Ucrainenii au luat in considerare inițial o contraofensiva mai larga, dar la recomandarea Statelor Unite și-au restrans operațiunea in ceea ce privește geografia și scara. In timpul pregatirii contraofensivei ucrainene in curs, SUA au indemnat Kievul sa limiteze operațiunea atat in ​​ceea ce privește…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. "Avem informatii potrivit carora Rusia isi intensifica eforturile de…

- Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va evalua conditiile pietei petrolului si va actiona in consecinta, potrivit ministrului de Externe. ”Nu a existat nicio discutie despre petrol la summit”, a declarat printul Faisal bin Farhan Al Saud intr-o conferinta de presa, adaugand ca permanent…