Aviația rusa a atacat in aceasta dimineața regiunea Odesa cu trei rachete Kh-59, dar acestea au fost distruse de unitați ale Apararii Aeriene Ucrainene, transmite comandamentul operațional "Sud", relateaza Ukrinform.

Coreea de Sud si Statele Unite au lansat patru rachete sol-sol in directia Marii Japoniei, a anuntat miercuri armata sud-coreeana, dupa o serie de tiruri dinspre Coreea de Nord, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Coreea de Nord a lansat inca doua rachete balistice, a anunțat armata sud-coreeana, fiind a patra astfel de lansare de saptamana aceasta, in conditiile in care Seulul, Tokyo si Washingtonul intensifica exercitiile militare comune, conform The Guardian.

Trupele ruse au lansat, joi, un nou atac cu rachete asupra orasului ucrainean Krivi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski.

Forțele armate rusești au lansat un atac cu rachete asupra Krivoy Rog, aflat in regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, anunța șeful administrației militare Oleksandr Vilkul. Exista informații despre șase explozii.

Japonia intentioneaza sa desfasoare mai mult de o mie de rachete de croaziera cu raza lunga de actiune pentru a-si spori capacitatea de a contrabalansa ambitiile regionale in crestere ale Chinei, a relatat duminica ziarul Yomiuri Shimbun, citat de AFP, scrie Agerpres.

Japonia vrea sa desfasoare 1.000 de rachete cu raza lunga de actiune, cu scopul de a-si consolida capacitatea de contracarare a Chinei, dezvaluie cotidianul Yomiuri in editia de duminica, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Sirenele de alarma au rasunat duminica in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana, citata de France Presse.