Schimbare de politica industriala in Franta? Companii mici sustinute de guvernul de la Paris pentru dezvoltarea de noi rachete

- Guvernul francez a anunțat ca 800 de persoane, dintre care 15 radicalisti islamisti, au fost excluse de la organizarea Jocurilor Olimpice de vara de la Paris, dupa efectuarea celor 180.000 de controale de securitate dintr-un total de un milion, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Francezii trebuie sa…

- Muzeul de arta moderna Centre Pompidou din Paris, in colaborare cu Institutul Cultural Roman și Ambasada Romaniei in Franța, organizeaza cea mai importanta retrospectiva dedicata operei lui Constantin Brancuși in Franța. Expoziția va avea loc in perioada 27 martie - 1 iulie și reprezinta un omagiu adus…

- Parchetul din Paris anunța ca trei persoane in virsta de aproximativ 20 de ani au fost inculpate si plasate in detentie preventiva in ancheta cu privire la un atac cibernetic la France Travail, fostul pol al muncii, care a permis descarcarea datelor a 43 de milioane de date personale. Cei trei suspecti…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca și secretarul general al partidului, Lucian Bode, se vor afla in acest weekend in Spania si Franta, unde se vor intalni cu romanii stabiliti aici. Cei doi lideri PNL au programate, incepand de vineri și sambata, intalniri atat cu romanii stabiliti in Spania, cat și cu reprezentanti…

- Ancheta deschisa in noiembrie 2022 in Franta in urma unui articol din The Sunday Times, referitoare mai ales la suspiciunile ca Michel Platini a fost spionat de Qatar, a fost inchisa, a indicat vineri parchetul din Paris, confirmand o informatie din ziarul Le Monde. Aceasta ancheta, deschisa pentru…

- Moment istoric la Paris: senatorii francezi au votat miercuri pentru a inscrie accesul la avort in Constituția țarii. Daca proiectul de lege va fi aprobat prin votul a trei cincimi din ambele camere, așteptat luni, Franța va deveni prima țara din lume care va asigura prin constituție accesul la aceasta…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, care a strans 27 de aliați ai Ucrainei la o reuniune din Paris, a declarat ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui „exclusa” in viitor. Așadar, Europa irita din ce in ce mai mult Rusia, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron…

- Guvernul francez a trimis miercuri (31 ianuarie) vehicule blindate pentru a proteja o piața de alimente angro din Paris, dupa o escaladare a tensiunilor, cand fermierii au blocat autostrazile in Franța și Belgia și protestele s-au raspandit și in alte parți ale Europei, conform Reuters. Poliția franceza…